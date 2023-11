جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية

وأكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيسة اللجنة المنظمة للندوة، أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمس حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعاً متكاملاً لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.

كما سلطت الدكتورة حبيبة الشامسي الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواء في القطاع العام أو الخاص. من جهته أوضح الأستاذ الدكتور عماد الدحيات، رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظل التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.

وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار بين المحاضرين والحضور تم من خلاله الإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقميةالعين في الأول من نوفمبر / وام / نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان' حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية' بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الغرفة التجارية العربية البرازيلية تسلط الضوء على ارتفاع الطلب على منتجات الحلال البرازيليةدبي في الأول من نوفمبر / وام / نظّمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات 'ApexBrasil'، وجمعية مصدري اللحوم في البرازيل 'ABIEC'، والجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني 'ABPA'، فعالية 'الحلال في البرازيل' خلال معرض 'أنوجا 2023' للأغذية والمشروبات أحد أكبر الأحداث المتخصصة بالقطاع الغذائي على...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'ألف للتعليم' تسلط الضوء على الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي لجيل الشبابدبي في الأول من نوفمبر / وام / سلّطت 'ألف للتعليم'، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الضوء على الأهمية المتنامية للتعليم المناخي، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المشهد التعليمي للناشئة والشباب.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 7 نصائح ذهبية لحماية البيانات الشخصية من الاختراق!يعتبر التصفح الآمن للإنترنت أساسياً لحماية المعلومات الشخصية، والحفاظ على خصوصية البيانات، ولاسيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'قمة المعرفة 2023' بدورتها الـ8 .. تسلط الضوء على دور المعرفة في إرساء دعائم الثورة الصناعيةدبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أجندة 'قمة المعرفة 2023' التي تقام يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي إضافة إلى يوم افتراضي في الـ23 من الشهرنفسه وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'جامعة الإمارات' تطلق مساقاً اختيارياً حول تنمية الطفولة المبكرةالعين في 31 أكتوبر / وام / أعلنت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لإطلاق مساق اختياري حول تنمية الطفولة المبكرة ضمن خطتها الدراسية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕