جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية مع جامعة القاهرة، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال رقمنة التعليم، بالإضافة إلى تعميق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

وقال الدكتور خلیفة الظاھري، إن التعاون مع جامعة القاھرة فى مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والفلسفیة، ودعم القضایا والأفكار المشتركة یأتي في ضوء مفاھیم التنوع والتعددیة، والوسطیة والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الھویة، والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.وأشار إلى أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لديها علاقات وثقية مع المؤسسات الأكاديمية في المحيطين الإقليمي والدولي، وتسعى دائما لتطوير تعاونها مع هذه المؤسسات تحقيقا لرؤيتها في خدمة العلوم الإنسانية بصورة عامة.

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