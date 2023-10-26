جامعة الشارقة تشارك بالمؤتمر العربي الثامن في الفلك بمصر

تمثلت مشاركة الجامعة من خلال محاضرة علمية متخصصة تحت عنوان «أسلوب الوردات، طريقة حاسوبية لكشف لغز الأنظمة النجمية الثنائية والمتعددة القريبة من بعضها ظاهرياً»، قدمها الأستاذ الدكتور مشهور الوردات أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالجامعة، ومدير الشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وبالنيابة عن الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ألقى الأستاذ الدكتور مشهور الوردات كلمة الاتحاد كمتحدث رئيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

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