جامعة «حمدان الذكية» و«معهد الأمم المتحدة للتدريب» يطرحان دبلوماً في الدبلوماسية المناخية والاستدامة

وسيُمنح الدارسون بعد إتمام البرنامج بنجاح شهادة تنفيذية مشتركة من «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث». وتعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بالأجندة الوطنية الخضراء 2030. وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «نؤمن في جامعة محمد بن حمدان الذكية بأهمية التعليم في بناء المستقبل ودعم مسيرة التطور، وتؤكد هذه الشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث حرصنا على توحيد الجهود للاستفادة من خبراتنا الواسعة في رفد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بالاستدامة، وتغير المناخ، والمفاوضات المناخية».

كما يعكس برنامج الدبلوم التنفيذي التزامنا بإبرام شراكات مع مؤسسات دولية تشاركنا رؤيتنا الطموحة الرامية لتحويل عملية التعليم إلى منظومة تعليم ذكية عمادها التكنولوجيا والابتكار. وسنواصل جهودنا في الاستفادة من قدراتنا وتقنيات التعليم المبتكرة لدعم نمو المؤسسات وبيئة العمل في دولة الإمارات.

وأوضح ربيع الحداد، مدير شعبة الدبلوماسية متعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: «تماشياً مع أجندة 2030، تسعى هذه المبادرة المشتركة إلى رفع مستوى الوعي وبناء قدرات الطلاب لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في تغير المناخ، من خلال العمل مع مؤسسات تعليمية مثل جامعة حمدان بن محمد الذكية.

يؤكد معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث مجدداً التزامه بهدف التنمية المستدامة (13/3)، من خلال مبادرات التعلم التي يقودها الخبراء، والمصممة لمنح المشاركين في برنامج هذا الدبلوم التنفيذي فهماً عميقاً لتعقيدات سياسة تغير المناخ وأهمية التعاون الدولي.

ويهدف برنامج الدبلوم التنفيذي في الدبلوماسية المناخية والاستدامة إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق لمفهوم الدبلوماسية المناخية وتعزيز معرفتهم بالمفاوضات المناخية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع التركيز على الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف.

