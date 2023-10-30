جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وقعها عن الجامعة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، بما في ذلك إجراء البحوث المشتركة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية، إضافة إلى التعاون في تبادل الخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، مثل الندوات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات، إضافة إلى تبادل الإصدارات العلمية.

ورحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي بالتعاون بين جامعة الشارقة و«تريندز»، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي المشترك بما يخدم الجانب البحثي والأكاديمي، ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وإعداد وتمكين الطلبة وفق المهارات المطلوبة في أسواق العمل، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات والمعارف لمواكبة آخر التطورات من خلال البحث الاستشرافي القادر على رؤية المستقبل. headtopics.com

كما أشار إلى أن التعاون مع مركز «تريندز» سيساهم في تحقيق استراتيجية الجامعة في توطين الكوادر من أبناء الوطن ليكونوا ضمن أسرة الجامعة من العلماء والباحثين، ومن ذلك العمل على المشاريع البحثية والبحوث العلمية المشتركة الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة لخدمة المجتمع وتطويره، وحل مشاكله.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز» على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي الرصين والجاد. وأضاف: «إن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين «تريندز» وجامعة الشارقة في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مخرجات بحثية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمعين البحثي والأكاديمي». headtopics.com

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