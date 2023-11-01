جامعة الشارقة تحتفل بـ «يوم الإمارات تبرمج 2023»

وتم الإعلان عن الفائزين في هذه المسابقة والتي نظمتها كلية الحوسبة والمعلوماتية برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، حيث فاز بمركزها الأول الطالب كرم الشورى وبالمركز الثاني فاز الطالب ياسر العش، بينما حصل الطالب محمد مقاضي على المركز الثالث، كما تم تكريم المشاركين ورعاة المسابقة.
وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة أن احتفال الجامعة بيوم الإمارات تبرمج، يُعد فرصة لتبادل المعرفة في مجال البرمجة واستعراض مهارات المبرمجين، وفهم طبيعة البرمجة وتطبيقاتها في البرامج الأكاديمية.
أما الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية فقد أشار إلى الدور الفاعل الذي تلعبه البرمجة والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المجتمع. من جانبه أضاف الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية أن هذه المبادرة بالتعاون مع كليات الجامعة، تهدف إلى التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتأثيره في طرق التدريس.
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