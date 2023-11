جاكسون سوزا .. بطل يسعى لتكرار انجازاته في عالمية محترفي الجوجيتسو بأبوظبي

ويعد جاكسون المدرب الشخصي لعبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية. وقال جاكسون: "أتطلع بشكل خاص إلى المنافسة في أبوظبي مرة أخرى. لقد فعلت أبوظبي الكثير لتعزيز مكانة رياضتنا، وهي مثال رائع للتقدم في هذه الرياضة".من جانبه قال عبد المالك ميراخميدوف: "لقد تغلب جاكسون على العقبات التي تحول دون تحقيق النجاح على المستوى الأعلى. إنه يستحق الفرصة لتحقيق المزيد. ونحن نتطلع بشكل خاص إلى رؤيته ورفاقه وهم يواجهون الأفضل في العالم في هذه الرياضة في أبوظبي".

WAMNEWS: زايد الكثيري : جاهز للدفاع عن لقبي في 'عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو'أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أكد زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو جاهزيته للدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.وتنطلق منافسات النسخة الـ15 من البطولة بعد غد الأربعاء في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.وكان الكثيري قد حقق ذهبية الحزام الأسود ليصبح أول إماراتي يتوج بهذا اللقب.

WAMNEWS: 'عالمية' أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعلن تفاصيل حفل افتتاح نسختها الـ15أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تنطلق نسختها الـ15 بعد غد الأربعاء، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن عدة مفاجآت لجمهورها، خلال حفل الافتتاح.

WAMNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد .. بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدا بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة- الهاشمي : نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في الحدث من 127 دولة حول العالم.- المرزوقي : النسخة الـ 15 محطة جديدة من محطات التميز والإبداع لعاصمة الجوجيتسو العالمية.

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

