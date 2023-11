جابياديني يؤكد: مسؤوليتي لا تقتصر على تسجيل الأهداف

وانتظر جابياديني حتى مباراة الجولة الرابعة ضد حتا (الإعصار) ليسجل، كما هز شباك شباب الأهلي (الفرسان الحمر) في الجولة الماضية. ويمتلك اللاعب الإيطالي 3 أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واللذان سجلهما في مواجهتي الذهاب والإياب ضد عجمان (البرتقالي) ضمن منافسات الدور الأول.

وصرّح جابياديني، "أقوم بأدوارٍ متعددة بتعليماتٍ من غوران توفيجيدزيتش (المدير الفني للعميد)، وبرفقة عادل تعرابت". ولفت صاحب القميص رقم 11 إلى أن الأدوار التي يقوم بها في المستطيل الأخضر "تجعل المسؤولية كبيرةً" عليه، على حد تعبيره.

وأكمل موضحا في حديثه مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "ليس فقط في تسجيل الأهداف، ولكن لمساعدة زملائي أيضا فوق أرضية الملعب".ونوّه ابن الـ31 عاما، "يجب أن ندرك بأن الصورة تتحسن مع كل تدريبٍ، ونحن جميعا ننمو معا بشكلٍ أفضل .. والأهم هو النتائج سوف تواكب هذا التحسن".

