جائزة الشيخة جواهر للتميز تباشر المقابلات الشخصية

الفئات المستهدفة، والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولي بنجاح، وذلك بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بهدف التقييم النهائي، وتقدير وتحديد حجم التفوق الرياضي والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية، بجانب تقدير تفوقهم الدراسي أو الأكاديمي، تمهيداً لاختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، والاحتفاء بهم في الحفل الختامي المزمع إقامته في نهاية شهر نوفمبر القادم.

حضر المقابلات وشارك في التحكيم، نجلاء عبد الله الشامسي، أمين عام الجائزة، والدكتور عبد الله عبدالرحمن بن سلطان عضو مجلس أمناء الجائزة، مشرف لجنة التقييم والتحكيم، مع أعضاء لجنة التقييم والتحكيم والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والمختصين، حيث تعد المقابلات الشخصية من العوامل المؤثرة في اختيار الفائزين، حيث تمثل نسبة 20% من معايير فئات الجائزة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين معايير الإنجازات بنسبة 50%، ومعايير الجهود المبذولة بنسبة 30%.

من جانب آخر، استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور جميع الأعضاء، آخر تطورات مراحل العمل في الجائزة منها مرحلتا الفرز والتقييم والتحكيم، وما تم إنجازه من اللجان المعنية، وذلك في اجتماعه الدوري، وشهد أيضاً مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الأسماء المرشحة لشخصية العام الرياضية، إضافة إلى استطلاع رأي المشاركين، وإنجازات اللجان خلال الفترة الماضية، بجانب بحث آخر مستجدات حفل الختام. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

جائزة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تباشر المقابلات الشخصية للمرشحينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تبدأ المقابلات الشخصية للمرشحينالشارقة في 26 أكتوبر / وام / باشرت لجنة التحكيم جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لمختلف الفئات المستهدفة والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولي بنجاح، وذلك بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بهدف التقييم النهائي، وتقدير وتحديد حجم التفوق الرياضي والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية، بجانب تقدير تفوقهم الدراسي و... اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين «الشارقة السينمائي» ومهرجان القاهرةشهد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تستضيف فعالياته صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي... اقرأ أكثر ⮕

لجنة تحكيم 'شاعر المليون' تنتهي من مقابلة المرشحين للموسم الـ 11أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / ا نتهت لجنة تحكيم برنامج 'شاعر المليون' من مرحلة المقابلات المباشرة لأكثر من 500 شاعر وشاعرة من المرشحين للموسم الحادي عشر للبرنامج في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

«إقامة دبي» تكرم الفائزين بجائزة راية التميزكرم الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز اقرأ أكثر ⮕

تكريم 10 سائقين ب «أجرة الشارقة» | صحيفة الخليجكرمت أصول لحلول النقل 10 من سائقي أجرة الشارقة، ضمن جائزة السلامة المرورية لعام 2022، تشجيعاً لهم على التزامهم وتقيدهم بالقوانين والأنظمة المرورية اقرأ أكثر ⮕