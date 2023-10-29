ثورة أفكار تعيد ابتكار السيارات الكهربائية اليابانية

واجه المصنعون انتقادات؛ بسبب ترددهم في التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، لكنهم الآن يتطلعون إلى تغيير هذا السرد. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة «بي واي دي» الصينية، التي تعمل على توسيع بصمتها العالمية، والحصول على موطئ قدم في اليابان، عدداً من النماذج الحالية والمستقبلية الموجهة إلى السوق غير المستغلة في البلاد.

ومع ذلك، لا يزال اعتمادها محدوداً في الدولة؛ حيث شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.5% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2022.ألمحت سيارة «ايكونيك إس بي» التابعة لشركة «مازدا»، وهي سيارة رياضية نموذجية مدعومة بمحرك دوار هجين، إلى ما قد يحمله المستقبل لسيارة «إم إكس-5 مياتا»، سيارة الرودستر الشهيرة الخاصة بشركة صناعة السيارات.

واجه المصنعون انتقادات؛ بسبب ترددهم في التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، لكنهم الآن يتطلعون إلى تغيير هذا السرد. وفي الوقت نفسه، طرحت شركة «بي واي دي» الصينية، التي تعمل على توسيع بصمتها العالمية، والحصول على موطئ قدم في اليابان، عدداً من النماذج الحالية والمستقبلية الموجهة إلى السوق غير المستغلة في البلاد. headtopics.com

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