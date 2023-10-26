ثلث النساء فوق الأربعين لم يخضعن لفحص الثدي الروتيني

بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، مؤخراً استبياناً جزءاً من حملتها «صحتك تستحق» ضمن شهر التوعية بسرطان الثدي، للحصول على فهم أعمق لكيفية تعامل النساء في الإمارات مع مسألة فحص سرطان الثدي.

ومن خلال استطلاع آراء أكثر من 400 امرأة تبلغ أعمارهن 40 سنة فما فوق، تبين أن نحو 88% منهن يرغبن في رعاية صحتهن وتحسين عافيتهن بشكل أفضل، ومع ذلك، صرّحت 66% من المشاركات أنهن يقمن بجميع الفحوص الروتينية المُوصى بها والتي يقترحها طبيبهن بانتظام، وأشار ما يقرب من ثلث المشاركات 34% بأنهن لم يسبق لهن حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية «الماموغرام» ووصلت هذه النسبة إلى 46% في إمارة الشارقة.

وتشير نتائج الاستبيان أيضاً، إلى أنه بالنسبة لنصف المشاركات تقريباً، فإن قرار حجز موعد تصوير الثدي بالأشعة السينية يمكن أن يستغرق شهوراً في كثير من الأحيان، وهو ما يعكس تناقضاً كبيراً مع القرارات المُتخذة بشكل أسرع لمواعيد اعتيادية أخرى. headtopics.com

وقالت الدكتورة عائشة السلامي، استشارية طب الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تسلط نتائج الاستبيان الضوء على التناقض الكبير بين اهتمامات الناس الصحية والمواقف الفعلية المتخذة تجاه الفحوص، وهو ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً، ونحن لا ننصح بإجراء الفحوص الدورية بانتظام لمجرد النصح فحسب؛ بل هي ضرورية جداً، خاصةً وأن الكشف المبكر يعني علاج أكثر فعالية وبالتالي فرص أكبر للشفاء».

وبهدف فهم مدى وعي السيدات بأهمية الفحوص المنتظمة بشكل أفضل، قام الاستبيان بتقييم مدى تكرار حجز النساء لمواعيد خدمات مثل مواعيد التجميل والعطلات أو الإقامة في أماكن ترفيهية وخدمات السيارات، مقارنة بالخدمات الطبية وأظهرت النتائج أن 37% من السيدات، يستغرق قرار حجز خدمة في صالون أو مركز تجميل ما يصل إلى بضع ساعات، في المقابل لدى 25% من السيدات يستغرق قرار حجز تصوير الثدي نفس الوقت، ويمكن أن يستغرق بضعة أشهر أو أكثر بالنسبة ل 47% منهن. headtopics.com

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