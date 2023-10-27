ثلاثية هلالية في شباك الأهلي تحكم قبضته على صدارة الدوري السعودي

أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال ركلة جزاء لكنه سجل هدفا بعدما أحرز مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ قمة السعودية في فوز الفريق الملقب بالزعيم 3-1 على الأهلي الذي دفع ثمن الأداء المتواضع الذي ظهر به في الشوط الأول إضافة لهدف عكسي أجهض عودته.

وهيمن الهلال على مجريات الشوط الأول بعدما افتتح التسجيل بعد 45 ثانية فقط من بداية المباراة واكتفى الأهلي بمحاولات منعزلة من الجزائري رياض محرز وآلان سانت-ماكسيمين. وضاعف ميتروفيتش تقدم الفريق قرب نهاية الشوط الأول ليعوض إهدار ركلة جزاء تصدى لها الحارس إدوارد مندي قبل دقائق لينهي الهلال الشوط الأول بتقدم مستحق 2-صفر.

وظهر الأهلي بصورة مغايرة في الشوط الثاني إذ ضغط مبكرا على أمل تقليص الفارق، وهو ما تحقق قبل مرور ساعة على عمر المباراة بهدف سجله سانت-ماكسيمين. ورغم أن الهلال شكل خطورة من خلال الهجمات المرتدة، خاصة من الثنائي الصربي إلى جانب سالم الدوسري لكن تألق الدفاع ومندي أبقى على حظوظ الفريق في العودة في النتيجة. headtopics.com

لكن رصاصة الرحمة جاءت بنيران صديقة إذ حاول مدافع الأهلي روجر إيبانيز إعادة ضربة ركنية من الهلال لحارس مرماه بضربة رأس لكنه لم يلتفت إلى أن مندي خرج من مرماه ليحرز الهدف الثالث لصالح الهلال. وبهذه النتيجة، يحكم الهلال قبضته على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن التعاون أقرب ملاحقيه.

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