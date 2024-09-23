تُظهر الدراسات الجديدة أن شرب القهوة يمكن أن يُساعد على الحفاظ على كتلة العضلات

يتناول الكثيرون ال قهوة صباحا كطقس روتيني يومي يمكن أن يساعد في الحصول على طاقة فورية وزيادة اليقظة.فقد كشفت دراسة جديدة أن ال قهوة يمكن أن تساعد أيضا في الحفاظ على كتلة العضلات ، بحسب ما نشرته "تليغراف" البريطانية.

ويقول بروفيسور كيث غودفري، رئيس قسم التغذية ونمط الحياة والتمثيل الغذائي في مركز أبحاث ساوثهامبتون للأبحاث الطبية الحيوية التابع للمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية NIHR إن "هذا التأثير سيحدث فرقًا كبيرًا في ضعف العضلات وقوتها، وسيحدث فرقًا كبيرًا في الصحة الأيضية، وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع 2".

ورجح العلماء أن زيادة الكتلة العضلية ربما يرجع إلى أن القهوة تزيد من الالتهام الذاتي، وهي العملية التي تتحلل فيها خلايا الجسم وتعيد تدوير الأجزاء القديمة، وهو أمر حيوي للحفاظ على العضلات.

قهوة كتلة العضلات دراسة مرض السكري تغذية

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