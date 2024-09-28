تُشهد الدورة 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 مشاركة كبيرة

تشهد الدورة 26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 2024 مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المياه أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة لدعم أمن واستدامة المياه.

ويدعم المعرض تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050».

من جهته، قال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا بومب: «نفخر في تريليوم فلو تكنولوجي برعاية معرض «ويتيكس» على مدار أكثر من خمس سنوات، من خلال علامتنا التجارية «مضخات تيرموميكانيكا- تيرموميكانيكا بومب»، والتي تخدم أسواق المياه والطاقة العالمية.

ومنذ نشأتنا، حرصنا على تقديم الدعم المستمر لإنتاج ومعالجة وتوزيع المياه، مع المساهمة في الاستخدام الأمثل والحفاظ عليها عالمياً، وخاصة في منطقة الخليج ودولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا في ويتيكس التزامنا بدعم رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامة، وتقديم حلول متقدمة لأهم مشاريع البنية التحتية والمياه في المنطقة».

إننا نشارك بانتظام في معرض «ويتيكس» منذ 10 سنوات، بسبب التوسع الكبير لعلامتنا التجارية وفي إطار تعزيز خطتنا التسويقية. وتتماشى مشاركتنا في «ويتيكس» مع مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المتعلقة بالاستدامة، وخصائص التقنيات الصديقة للبيئة الخاصة بجودة المياه والتي تستخدم مقاييس بديلة وأدوات تعلّم الآلة.

وتهدف مشاركتنا في معرض «ويتيكس» 2024، إلى تسليط الضوء على إمكانياتنا الواسعة في أربعة قطاعات رئيسية: بحوث تقنية الأغشية الخاصة وإنتاجها ومبيعاتها، ومعالجة مياه الصرف في القطاع الصناعي، ومعالجة مياه الصرف في قطاع البلديات، والحدائق والمتنزهات الصناعية الخضراء. وتستعرض شركة «دبليو إي جي» أحدث منتجاتها من المحركات الكهربائية، والمحركات التي تتحكم في سرعة المحركات الكهربائية من خلال تغيير التردد والجهد وصناديق التروس.

وتلقي شركة «أكواداتا إلكترونيك» الضوء على الأجهزة والبرمجيات والميكانيكا التي دأبت على تصميمها وتصنيعها على مدار أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال أدوات قياس الهيدرولوجيا والهيدرولوجيا الجيولوجية والأرصاد الجوية. أما شركة «يوانفاركيميكال»، فتستعرض تقنية الفصل متعدد الأطوار في درجات حرارة وضغط منخفضة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن القطاع الصناعي ذات التركيز العضوي العالي، والمحتوى الملحي المرتفع.

معرض ، تكنولوجيا مياة ، طاقة ، بيئة ، استدامة

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