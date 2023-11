تيغالي والحوسني وميلوش الأفضل في أكتوبر

وتفوق سبستيان تاغليابو (تيغالي)، لاعب الشارقة في فئة أفضل لاعب على زميله في الفريق موسى ماريغا، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء، فيما تفوق عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، على خالد عيسى حارس مرمى العين، ومحمد الشامسي حارس الوحدة. وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وجوران تيفجودج مدرب النصر.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز شهر أكتوبرأبو ظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر أكتوبر 2023، في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: «المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في «أكتوبر»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: هدفي في 'أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو' أن أكون أفضل لاعب إماراتيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، جاهزيته للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، التي تنطلق نسختها الـ15 يوم غد الأربعاء، في 'مبادلة أرينا' بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى 'مجتمعنا يجمعنا 'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الملتقى الأول لتعزيز جودة الحياة والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية بعنوان 'مجتمعنا يجمعنا' وذلك في حديقة الهير العامة.

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في عامينانخفض التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 2.9٪ في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕