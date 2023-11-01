تيري وأوبي ميكيل يكشفان سر بكاء محمد صلاح وغضب دي بروين

وكشف ميكيل عن هوية اللاعب الذي كان ينسى ملابسه الداخلية وقال: مايكل بالاك، كان يدخل الغرفة بهيبة وحضور مثل تيري ولامبارد لكنه كان دوماً ينسى ملابسه الداخلية على الأرض قرب خزانته فرد عليه تيري: «كانت لدينا ضوابط جيدة في غرفة الملابس وكان يجب أن نرميها في القمامة».
وعلق تيري على تلك الفترة وقال: «اللاعبون في موقع الجناح يتعرضون لفترات صعود وهبوط وهذا عادي لكن مورينيو لم يكن يتسامح، كنت المترجم للاعبين الأجانب أعلمهم صرخات المدرب البسيطة التي يقولها أثناء المباريات والتمرينات كي يفهموا التكتيك لكن فور دخولي الملعب أتحول لوالد قاس معهم بعض الشيء لأنني تعلمت هذا من مورينيو فقد كنت بسن الـ24 عندما جاء للنادي».
وتابع تيري:« قال لنا مورينيو في أول جلسة تمرينات بعد الفوز بالدوري، لي ولجاري كاهيل «سأشتري فاران من ريال مدريد ومدافع آخر مكانكما ويمكنكما الجلوس على الدكة والتفرج عليهما». لم نصدق ما قاله فقد فزنا للتو بلقب الدوري لكنه شحن طاقتنا وارتقت وتيرة التمرينات. بعد الجلسة وضع مورينيو ذراعه علينا وقال: «لهذا أنت كابتن وهو نائب كابتن في فريقي».
وكشف تيري عن رفضه عرض تدريب في ناديين من الدرجة الأولى أرادا اللعب على طريقة مانشستر سيتي وأضاف: كان العرض مغرياً لكن لا أحد يمكنه اللعب مثل مانشستر سيتي وتشيلسي لا يستطيع اللعب مثل سيتي».
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