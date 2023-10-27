تونس ومسار الانتخابات الجديدة | كمال بالهادي

انطلقت، يوم الاثنين الماضي، عملية تقديم الترشيحات للانتخابات المحلية في تونس، المفترض أن تجري في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتمثل هذه المحطة الانتخابية مرحلة ثانية من المشروع السياسي الذي قدمه الرئيس قيس سعيّد في عهدته الانتخابية.

الانتخابات الجديدة هي الأولى في تاريخ الدولة التونسية المعاصرة، لأنها ستجرى بشكل مختلف، يبدأ من الدوائر المحلية الصغرى وصولاً إلى الدوائر الجهوية (المحافظات)، ثم تتخذ صبغة إقليمية (نظام جديد)، لتنتهي بانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وهو الغرفة التشريعية الثانية، إلى جانب مجلس نواب الشعب.

ويتضح أن هذا النظام الانتخابي الجديد يوسع نطاق المشاركة إلى حد كبير جداً، وغير مسبوق، وأن الانتخابات المحلية ستجرى في أكثر من 2000 دائرة، ما يمكّن الناخبين من اختيار شخصيات هي الأقرب إلى تمثيلهم، وهي الأكثر معرفة بمطالب تلك الدائرة، ومن ثمّ يتم تصعيد المنتخبين على الصعيد المحلي إلى الانتخابات الجهوية والإقليمية. headtopics.com

إن هذا النظام يمكن إذا ما استوفى شروطه العملية، خاصة تلك المتعلقة بخفض مستوى الفساد المالي، أن يكون نظاماً ديمقراطياً شاملاً يمكّن الأفراد والجهات والمحليات من أن تعبّر عن نفسها، وأن تشارك في رسم القرارات التنموية الشاملة، وأن تدافع عن حظوظها ضمن رؤية أشمل لنهضة الاقتصاد التونسي.

فعندما يتم الحديث عن أن تونس تمتلك ممكنات تنموية قادرة على تلبية حاجات مواطنيها، فإن هذا الحديث فيه من الوجاهة الشيء الكثير، وفي غياب القرارات التنموية الصحيحة بسبب مركزية البيروقراطية الإدارية في الوضع الحالي، فإن الكثير من تلك المقدرات التنموية تظل إلى الآن مهدورة وتتسبب بانتشار ظواهر البطالة، والفقر، والهجرة غير الشرعية، والحال أنّ فرص الاستثمار والمبادرة كبرى. headtopics.com

الرئيس قيس سعيّد مصرّ على أن تنتقل تونس سياسياً، إلى مرحلة جديدة تتكامل فيها المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذه المرحلة وجب أن تُسقِط كل الحدود التي رسمتها الأنظمة السابقة، وفرضت نمطاً اجتماعياً واقتصادياً يسمح ببروز كارتلات، مالية واقتصادية، متورمة وترك أغلبية الشعب في حالة فقر مزرية.

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