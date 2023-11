توقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

وتم توقيف نيكولاي غولتسيف (37 عاما) وزوجته كريستينا بوزيريفا (32 عاما)، وكلاهما يحمل الجنسيتين الروسية والكندية، مع سليمجون نار الدينوف (52 عاما) الذي يشتبه بأنه شريكهما والذي يحمل الجنسيتين الروسية والطاجيكية.

وجاء في بيان للوكيل الخاص في وزارة الداخلية الأميركية أيفان أرفيلو أن الثلاثة متّهمون بالالتفاف على العقوبات بإرسالهم خلال عام "أكثر من 300 شحنة مواد محظورة تقدّر قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار إلى ساحة المعركة الروسية".

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي للمنطقة الشرقية في نيويورك مصادرة "أكثر من 1,1 مليون دولار من العائدات" الثلاثاء من حسابات مصرفية محلية. وجاء في بيان أعلنت فيه وزارة العدل توجيه تهم الالتفاف على العقوبات، أن مكونات على صلة بشركتين تابعتين للمجموعة مقرّهما في بروكلين "تم العثور عليها في منصات أسلحة روسية مضبوطة ومعدّات استخبارية" في أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ موجّهة ومسيّرات ودبابات ومروحيات.

وتابع البيان أن هذين الكيانين عمدا خلافا للقانون إلى "شراء معدات إلكترونية ثنائية الاستخدام بملايين الدولارات من مصنّعين في الولايات المتحدة، وشحنها إلى مستخدمين نهائيين في روسيا". وأضافت وزارة العدل في بيانها أن "المتّهمين كانوا على دراية بأنّ المعدات الإلكترونية التي صدّروها كان من المحتمل استخدامها عسكرياً".

ووصف البيان المؤامرة المشتبه بها بأنّها "مخطط شراء" بالنيابة عن كيانات روسية خاضعة للعقوبات "بينها شركات تابعة للجيش الروسي". وأودع المتّهمون الثلاثة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة الفدرالية بعد توجيه الاتهام إليهم.

