توقيف شخص في إسبانيا يشتبه في صلته بهجوم بروكسل

وقالت في بيان إن «ضباطاً من الشرطة الوطنية أوقفوا في (بلدة) بنهافيس» بإقليم ملقة (جنوب) «شخصاً للاشتباه في صلته بالهجوم الإرهابي في 16 أكتوبر/تشرين الأول»، والذي نفذه تونسي متطرف أردي برصاص الشرطة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية أن الموقوف صدرت بحقه مذكرة توقيف عن السلطات البلجيكية على خلفية «جنحة تهريب مخدرات وتهريب أسلحة، وغسل أموال، والانتماء لمنظمة إجرامية».وفتح أيضاً تحقيق بحقه بعدما أبلغت السلطات البلجيكية عن «صلته المحتملة بمنفذ الهجوم».الاثنين، أوقفت الشرطة الفرنسية تونسيين في ضاحية باريس وضعا رهن التوقيف الاحتياطي، للاشتباه في صلتهما بالهجوم.

كما اعتقل تونسي آخر يبلغ 44 عاماً في بلجيكا يشتبه في تواطئه مع منفذ الهجوم. وقد اتهم «بالقتل في سياق إرهابي». رُفع مستوى التهديد الإرهابي في بلجيكا الأسبوع الماضي إلى الدرجة الثالثة على سلم من أربع درجات، بعد الهجوم الذي وقع في بروكسل وأودى بسويديين اثنين، وأسفر أيضاً عن إصابة سويدي ثالث يبلغ سبعين عاماً. headtopics.com

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