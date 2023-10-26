توقيع مذكرة تفاهم بين «تدوير» و«مطارات أبوظبي»

المهندس علي الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة تدوير وإلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال استكشاف أفضل الممارسات المتطورة لإدارة النفايات عبر المطارات الخمسة في الإمارة، وتمهيد الطريق نحو الاقتصاد الدائري.

وسيتعاون الجانبان بموجب المذكرة على رفع مستوى الوعي والمعرفة بالحلول الشاملة لإدارة النفايات في المطارات، إلى جانب تحسين معدلات تحويل النفايات من المطامر، وتطوير عمليات المراقبة وإعداد التقارير والتي تهدف إلى تشجيع عمليات إعادة التدوير ضمن منظومة المطارات، فضلاً عن تعزيز مكانة كلا الجهتين باعتبارهما لاعبين رئيسيين في تحقيق التزام إمارة أبوظبي تجاه الإدارة المستدامة للنفايات.

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير: «يعتبر تعاوننا مع مطارات أبوظبي بمثابة دليل على التزامنا المطلق تجاه إعادة تغيير مفهوم إدارة النفايات على مستوى إمارة أبوظبي، إضافة إلى مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، إذ تنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات «تدوير» الرامية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة النفايات إلى جانب تحويل النفايات إلى مورد اقتصادي، حيث من شأن هذا التعاون دفع جهود دفع الإمارة نحو مستقبلٍ مستدام وصديق للبيئة». headtopics.com

من جانبها، قالت إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «مع استعدادنا لاستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في وقتٍ لاحق من هذا العام، وباعتبار أن العام 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات، فإنه من المهم جداً زيادة مستوى الوعي والمعرفة بمواضيع الاستدامة وإدارة النفايات والممارسات الصديقة للبيئة، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق طموحاتنا في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري ضمن منظومتنا، نؤمن بشكل راسخ بأن شركة «تدوير» ستقدم لنا الدعم اللازم...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

شراكة بين 'تدوير' و'مطارات أبوظبي' لإدارة النفايات عبر المطارات الخمسةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / وقعت تدوير اتفاقية مع مطارات أبوظبي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال استكشاف أفضل الممارسات المتطورة لإدارة النفايات عبر المطارات الخمسة في الإمارة وتمهيد الطريق نحو الاقتصاد الدائري. اقرأ أكثر ⮕

محمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين 'الفجيرة للفنون القتالية' و 'اتحاد استانا للتايكواندو'الفجيرة في 26 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، السيد أرمان شمالوف رئيس اتحاد استانا للتايكواندو. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات واسكتلندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدينأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / وقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاع الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني. اقرأ أكثر ⮕

«غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع أبوظبي للمؤتمرات والمعارضوقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي... اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» لجذب الاستثمارات الصينيةأبرمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) مذكرة تفاهم للاستفادة من إمكانات ومميزات استراتيجية أبوظبي الصناعية... اقرأ أكثر ⮕

غرفة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارضموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕