توفي أطول رجل في العالم بعد معاناة مع المرض

توفي الباكستاني غلام شبير الشهير بـ"أطول رجل" في العالم، اليوم، بعد معاناة مع المرض في جدة. ولد شبير في باكستان عام 1980م، ويعد أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وهو مسجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس، حيث يبلغ طوله 255 سم، ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال العديد من الجوائز.

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ALARABİYA_BRK: آخر فيديو للعملاق شبير من جدة.. أطول رجل بالعالم يلفظ أنفاسهبعد معاناة مع المرض، توفي المقيم في السعودية العملاق الباكستاني غلام شبير الشهير الملقب بـ 'أطول رجل في العالم' في مدينة جدة.وكان 'العملاق الباكستاني' يعان

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