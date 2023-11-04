توخيل يعترف بتعقيد مهمة إيجاد بديل لدي ليخت

اعترف توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، بتعقيد المهمة التي تنتظره بإيجاد بديلٍ لماتيس دي ليخت، صخرة دفاعه. وكان دي ليخت قد أُصيب في مباراة الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، والتي شهدت السقوط المفاجئ لبايرن ميونخ أمام ساربروكن، القادم من دوري الدرجة الثالثة. وتكبّد الدولي الهولندي قطعا على مستوى الأربطة الجانبية في الركبة، مما سيكلّفه الغياب لما يصل إلى 6 أسابيعٍ عن الملاعب. ويتحضر بايرن ميونخ لخوض قمةٍ ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الألماني، حيث سيصطدم ببوروسيا دورتموند.
وسُئل توخيل عما إذا كان قد حدد بديلا لدي ليخت في المواجهة، ليجيب بالنفي، بحسب تصريحاتٍ نقلتها قناة "أي اسي بي إن" التلفزيونية.وشرح توخيل، "لم يتضح بعد فيما إذا كان دايوت أوباميكانو وليون جوريتزكا جاهزين بالقدر الكافي ليدشنا المباراة كأساسيين". ويشير المدرب الألماني إلى استمرار تعافي أوباميكانو من إصابته في أوتار الركبة، بينما يعاني جوريتزكا كسرا في إحدى عظام اليد. ويتبدى الموقف الصعب لتوخيل بوجود مدافعٍ واحدٍ جاهزٍ في الوقت الراهن في صفوف بايرن ميونخ، وهو كيم مين جاي
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