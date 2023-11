توتر وقصف متبادل على حدود لبنان

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أحد المنازل السكنية في أطراف بلدة ميس الجبل، كما استهدف بلدتي راميا وعيتا الشعب. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على طائرة مسيرة إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش إن صاروخاً أرض - جو استهدف المسيرة مساء الثلاثاء انطلاقاً من لبنان وتم اعتراضه، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.وتعليقاً، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده مع خيار السلام.

وقال ميقاتي إن لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، للوصول إلى وقف إطلاق النار، مضيفاً «هناك سباق بين وقف إطلاق النار وانفلات الأمور».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

