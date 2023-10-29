» للجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في التقييم الأسبوعي هي: الشارقة وخورفكان والعين، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل جمهور الشارقة وزاراغوسا وشاهين سرور وعادل الحوسني ولابا كودجو على لقب الأفضل.

» للجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في التقييم الأسبوعي هي: الشارقة وخورفكان والعين، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل جمهور الشارقة وزاراغوسا وشاهين سرور وعادل الحوسني ولابا كودجو على لقب الأفضل.

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