تواصل منافسات مهرجان حاكم الشارقة للهجن لليوم الثالث

أقيمت المنافسات بسباقات سن الايذاع للجماعة لهجن أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية و6 أشواط في الفترة المسائية.

وحصدت "الشرتا " لمالكها علي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي أول الرموز و كأس صاحب السمو حاكم الشارقة فيما نجح " منذر " لمالكه حمد علي عبيد بالرشيد الكتبي في خطف المركز الاول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة وفي الشوط الثالث فازت "هقوة" لـ علي خليفة محمد شاهين المرر والشوط الرابع "وضوح" لـ محمد سهيل عويضان والشوط الخامس "مثير" لـ راشد بن نافع وفي الشوط السادس "بشار" لـ علي سعيد الخاطري.

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