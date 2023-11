تواصل تسجيل مرشحي «استشاري الشارقة» لليوم الثاني

وتستمر الدائرة الانتخابية بمدينة الشارقة في استقبال طلبات الترشيح من خلال الحضور لمقر اللجنة، ضمن المحددات المعتمدة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وقال خالد بن فلاح السويدي، عضو اللجنة لـ «الخليج»: «توافدت أعداد المرشحين مع انطلاق ثاني الأيام المخصصة لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، ومضت عملية التسجيل في سلاسة وسهولة، في ظل الجهود المبذولة والكفاءة العالية للجان العاملة في المقر، لضمان إجراءات تسجيل أكثر مرونة وسرعة.

وأكد على إقبال المرشحين للتسجيل بحماس، لافتاً إلى أن سير عمليات التسجيل تسير على أفضل ما يمكن أن تكون في العرس الانتخابي، مبيناً أن اليوم الخميس هو آخر أيام التسجيل للمرشحين، ولا تزال الفرصة سانحة أمام الراغبين في الترشح للهيئة الانتخابية.

وأكد مبارك راشد الشامسي رئيس اللجنة مدير البلدية، استلام طلبات الترشح بكل سلاسة ويسر عبر النظام الإلكتروني للتسجيل في الموقع الإلكتروني، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجنة خلال فترة تسجيل المرشحين والتسهيلات التي قدمتها، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الإمارة.

