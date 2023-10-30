تنفيذاً لتوجيهات سلطان القاسمي.. لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 76 مليوناً لسداد مديونية 126 حالة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (25) مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الخامسة والعشرين، بلغ مليار و127 مليون و310 آلاف و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

سلطان يعتمد 76 مليون درهم لمعالجة ديون 126 من مواطني الشارقةتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية وفئة المتوفين... اقرأ أكثر ⮕

سلطان بن أحمد يشارك في حملة «تراحم من أجل غزة»شارك سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة... اقرأ أكثر ⮕

بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة ودورها في توحيد العالم أو تفرقتهالشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة 'هيئة الشارقة للكتاب'.. اقرأ أكثر ⮕

«الشرتا» تفوز بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجنبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية... اقرأ أكثر ⮕

سلطان يشهد انطلاق الملتقى الثالث لصعوبات التعلمشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، السبت، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم الثالث في أكاديمية الشارقة للتعليم اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر سرطان البروستاتا يوعي بأهمية الكشف المبكربرعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي... اقرأ أكثر ⮕