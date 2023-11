تنفيذ صفقة كبيرة على 'الخليج للملاحة' بقيمة 15 مليون درهم

16 درهم وسط تداولات نشطة دفعته لتصدر المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة 17.7 مليون درهم بعد التداول على 2.4 مليون سهم. والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

