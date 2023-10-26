تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية. يشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية. يشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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منصور بن محمد يكرم أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف بوسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية- بهدف انشاء جيل رياضي منافس عالمياً.- منصور بن محمد:- 'مدارسنا الوطنية تصنع أجيالاً من الموهوبين وأبطالاً رياضيين يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا'.- 'مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية'. اقرأ أكثر ⮕
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في خليفة المري- يرافقه حمدان ومكتوم بن محمد وسيف بن زايد. اقرأ أكثر ⮕
حمدان بن مبارك ورئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشتركدبي في 25 أكتوبر / وام / استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم بمقر الاتحاد في دبي، سعادة سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني للعبة. اقرأ أكثر ⮕