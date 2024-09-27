تمكن خبراء البصريات من إعادة تصميم الملك المصري «أمنحتب الأول» بعد 3500 عام

تمكن خبراء البصريات، من إعادة تصميم الملك ال مصر ي « أمنحتب الأول » مؤسس وادي الملوك ، وثاني حكام الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، بعد 3500 عام من وفاته.

وأعاد الفنان البرازيلي شيشرون مورايس، بناء صورة أمنحتب رقمياً، وكشف عن وجهه لأول مرة منذ 3500 عام، مستعيناً بعدة تقنيات تشريحية، للوصول إلى الشكل الأدق للملك الفرعوني، في مشروع أشرفت عليه الدكتورة سحر سليم من جامعة القاهرة، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق.

مصر أمنحتب الأول وادي الملوك فن تاريخ فرعوني

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