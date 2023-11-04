تكريم الأشخاص الأكثر استخدامًا للمواصلات العامة في دبي

كرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الأشخاص الأكثر استخداماً لوسائل المواصلات العامة، من فئات الجمهور وأصحاب الهمم، وذلك في إطار احتفالات الهيئة بالذكرى الرابعة عشرة لإطلاق مبادرة "يوم المواصلات العامة"، التي تقام هذا العام تحت شعار: "الرياضة في طريقك"، وتزامناً مع الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس الهيئة. وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئتي الجمهور، وأصحاب الهمم، الذين استخدموا المواصلات العامة خلال آخر خمسة أعوام.

وهنأ معاليه المكرمين، وعبر عن تقديره للأشخاص، الذي جعلوا من وسائل النقل الجماعي، الوسيلة المفضلة لتنقلهم اليومي في إمارة دبي، مؤكداً حرص الهيئة على التشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، وفق منظومة النقل الجماعي المتكاملة التي تتميز بها دبي، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بخدمة المتعاملين للمستوى العالمي.وكرم معاليه ستة فائزين من "أبطال المواصلات العامة"، الأكثر استخداماً للمواصلات العامة، وشمل التكريم ثلاثة فائزين عن فئة أصحاب الهمم، وهم: ديرن باتيا: (8000) رحلة، وسالم السماحي: (7000) رحلة، ومحمد عبد القادر: (6750) رحلة، كما كرم ثلاثة فائزين عن فئة المستخدمين من الجمهور، وهم: محمد أبوبكر: (15900) رحلة، ومحمد أحمد زادا: (14422) رحلة، وسراج الدين عبدالقادر: (13900) رحلة. وحصل الفائزين بالمركز الأول في الفئتين، على مليون نقطة "نول بلس" لكل فائز، والثاني على 700 ألف نقطة، والثالث على 500 ألف نقط

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