تكريم رفيع المستوى لمدينة شخبوط الطبية

بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، حصولها على تكريم رفيع المستوى بمنحها «جائزة مستشفى الدكتور كوانغ تاي كيم الكبرى» خلال حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الدولي للمستشفيات 2023، وذلك تقديراً لالتزامها الراسخ بالتميز في الخدمات ورعاية المرضى.

وتعد هذه الجائزة المرموقة أعلى مرتبة تكريم تُمنح لمستشفى ضمن الاتحاد الدولي للمستشفيات وهي مخصصة للمستشفيات التي تظهر مستويات عالية من التميّز ضمن خمس فئات لتقديم الرعاية الصحية، وهي جودة الخدمات الصحية، وتجربة المرضى، والنتائج السريرية، والمساواة في القطاع الصحي، والكفاءة في إدارة الكلفة، ورفاه كوادر العمل.

وقال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نتشرّف بمنحنا هذا التكريم وفوزنا بالجائزة التي تشكّل شهادة ملموسة على مستوى التفاني والالتزام الراسخ لدى كامل فريقنا. كما تعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق أعلى مستويات التميز في خدمات الرعاية، وحرصنا الدائم على توفير أرقى معايير الجودة لمرضانا وتهيئة أفضل بيئة عمل لموظفينا». headtopics.com

وأضاف: «نهدي هذه الجائزة المتميزة إلى جميع موظفينا الذين لا يدّخرون جهداً في تلبية احتياجات مرضانا، هذه الجائزة إنجاز بارز في رحلتنا نحو وضع معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية والتميّز، وبالتالي إحداث تأثير إيجابي في حياة مرضانا والمجتمع الذي نعمل من أجله.»

ودأبت مدينة الشيخ شخبوط الطبية منذ تأسيسها، على توفير رعاية صحية متميزة وشاملة ترتقي بجودة حياة مجتمع أبوظبي والمنطقة بصورة عامة، وقد سجّل المستشفى زيادة سنوية في معدلات رضا المرضى ورفاه كوادر العمل، وعزّز مكانته المرموقة مزوّداً موثوقاً ومبتكراً لخدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن تحقيق تقدم ملموس لترسيخ مكانتها مؤسسةً أكاديمية وبحثية رائدة.مدربا البطائح وعجمان يختلفان حول الفريق الذي يستحق الفوز headtopics.com

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