تكريم إدارة النادي للفريق التطوعي

وأهدى رئيس الفريق التطوعي راشد النقبي، هذا التكريم إلى إدارة النادي، على دعمهم الدائم للفريق، والذي يأتي انطلاقاً من إيمانهم بأهمية العمل التطوعي، ودوره في تعزيز التقارب الثقافي، وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، للارتقاء بجودة الحياة. كما أكد أن المشاركة في تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة تحقق فائدة كبيرة للمتطوعين، وتنمي لديهم روح التعاون وتوطيد العلاقات، وترسخ عندهم ثقافة خدمة المجتمع والوطن.

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