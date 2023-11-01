تقييمات الأداء أمر بغيض لكن لا يمكن التوقف عنها

وللأسف فإن موسم مراجعة الأداء، الذي يلوح في الأفق مع اقتراب نهاية العام هو بمثابة تذكير بأنه حتى في عصرنا هذا، الذي تحركه البيانات والمعلومات، لا تزال الكثير من الشركات لا تعرف كيف تحدد هوية صاحب الأداء الأفضل، وهذا وفقاً لرأي الشركات نفسها، أو على الأقل تلك التي شاركت في الدراسات الاستقصائية الأخيرة في أمريكا الشمالية، والتي تظهر أن أقل من نصف الشركات تعتقد أن أنظمة مراجعة الأداء الخاصة بها تقيس عمل موظفيها بشكل فعّال.
ويتفق ذلك مع الأبحاث السابقة، التي أظهرت أن الناس يجدون مراجعات الأداء مرهقة، وغير عادلة، ومضيعة هائلة للوقت، والأكثر إثارة للاشمئزاز هو «الترتيب والإقصاء» أو عمليات التصنيف القسرية، التي تبناها جاك ويلش بشكل مثير للجدل، عندما كان يدير شركة «جنرال إلكتريك»، وهي تقوم على تقسيم الموظفين إلى مجموعات، تتدرج من الأقوى إلى الأضعف أداء، والذين يمكن مكافأتهم أو فصلهم، ويعود تاريخ الترتيب القسري إلى الأنظمة، التي وضعها الجيش الأمريكي قبل الحرب العالمية الثانية، ومن المفترض أنها لم...
لقد ألغت شركات مثل «مايكروسوفت» هذا النظام منذ عقد كامل، وحذت شركات أخرى حذوها، لكن بعض خبراء الإدارة يقولون، إن هذا النظام يعاود الظهور في قطاع التكنولوجيا، حيث انتشرت عمليات تسريح الموظفين، وازداد التعطش للبيانات، التي ترجح من يجب أن يبقى أو يرحل. وفي الوقت نفسه أصبح من الواضح أن هذه التصنيفات تتناسب مع بعض المجالات أكثر بكثير من غيرها، حسبما يشير الاقتصادي بجامعة ستانفورد نيك بلوم، وطالب الدكتوراه جيدون مور.
لقد أجريا بحثاً غير منشور، يوضح أن أداء العاملين في مراكز خدمة الاتصال، على سبيل المثال، يتبع نمطاً سلساً نسبياً، حيث يتولى نحو %10 من الموظفين ما يقرب من %10 من المكالمات الهاتفية، و%5 منهم ما يقرب من %5 من المكالمات، وهكذا، إلا أن الأمر مختلف جداً في حالة الأكاديميين، فمن بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا، الذين تم الاستشهاد بعملهم في مجلة «نيتشر ساينس» مرة واحدة على الأقل، يمثل %5 فقط من هؤلاء %46 من الاستشهادات، بينما يشكل %1 منهم %24 من الاستشهادات، وبعبارة أخرى فإن نسبة...
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