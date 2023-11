تقليل عدد أعضاء إدارة إشراق للاستثمار من 7 إلى 5 بينهم 4 مستقلين

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق في الاجتماع على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ويتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل، الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير، كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما: فهد عبد القادر القاسم، وجاك فاخوري.

وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي محمد السيد الهاشمي مؤخراً في أغسطس 2023، والذي تم تكليفه بقيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، يتوافق مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مرحلة النمو الجديدة الطموحة للشركة وأهدافها الاستراتيجية، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف، والاستفادة من فرص الأعمال، لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين، وكما أعلن في 18 أكتوبر2023 فإن مجلس الإدارة وافق على توصية الإدارة باستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارةفي أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: اليابان تفرض عقوبات على أعضاء من حماس «بينهم ميت»ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء، أن طوكيو فرضت مجموعة جديدة من العقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحركة حماس في غزة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: شعر كوريا الجنوبية.. تغريد العصافير | صحيفة الخليجقبل أن أتجوّل بين عدد من النصوص الشعرية الكورية، أودّ الإشارة إلى أن القارئ في الإمارات سبق وأن تعرّف إلى الشعر الكوري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الثقة للمعاقين» ينظم جلسات إرشادية لتعزيز قواعد السلوكفي خطوة تعكس التزام إدارة نادي الثقة للمعاقين بتعزيز القيم والأخلاقيات الإيجابية، تم تنظيم سلسلة من الجلسات الإرشادية التي تهدف إلى

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجلس إدارة «الرقابة النووية» يستعرض سير العمل في «براكة»عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محبو «فريندز» يوجهون تحية لـ «تشاندلر» بعد رحيلهتوافد عدد من محبي مسلسل «فريندز» الأحد إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕