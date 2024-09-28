تقلص دماغ الرجال يومياً إلى ذروته في المساء

أفادت دراسة أن الرجال لديهم دورة هرمونية يومية يمكن خلالها ملاحظة حدوث انكماش تدريجي في أدمغتهم من الصباح يبلغ ذروته عند المساء.

وقالت لورا بريتشيت، مؤلفة الدراسة المشاركة، وهي الآن باحثة ما بعد الدكتوراه في الطب النفسي في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا: "يظهر الذكور هذا الانخفاض بنسبة 70% من الصباح إلى الليل في الهرمونات الستيرويدية. يمكنك التفكير في الأمر تقريبا مثل إيقاع نابض من الصباح يصل ذروته في الليل". كما امتنع عن تناول أي طعام أو شراب لمدة ساعة ونصف قبل جلسات المساء. وأعطى المشارك عينة لعاب 2 مل في كل جلسة، تليها عينة دم.

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