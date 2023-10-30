تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف والدي لويس دياز مهاجم ليفربول

أعلنت الشرطة الكولومبية إنها أنقذت سيلينيس مارولاندا والدة مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، لكن زوجها لا يزال في أيدي الخاطفين.وواصلت الشرطة الكولومبية البحث عن والد مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، بعد يوم من اختطافه وزوجته بالقرب من حدود البلاد مع فنزويلا.

واختطف مسلحون لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، يوم السبت، في مدينة بارانكاس القريبة من منطقة البحر الكاريبي.وذكر ويليام سالامانكا، المسؤول بالشرطة، أنه أخبر لاعب ليفربول عبر الهاتف أنه بذل كل جهده للعثور على والده، كما أخبره بأن والدته منة، ولم تصب بأذى.وأعفي دياز المشاركة مع فريقه في مباراة نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الذي فاز فيها الليفر بثلاثة أهداف.

وصرّح مدرب الفريق، يورغن كلوب، قائلا إنه استبعد دياز عن التشكيل بسبب ما أسماه "الوضع المقلق"، مضيفا: "كانت ليلة صعبة للغاية على دياز". وأفاد ليفربول في بيان بأنه يأمل في حل الأمر بأمان في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على أنه "في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب أولويتنا المباشرة".وحسبما ذكر وزير الداخلية لويس فرناندو فيلاسكو، يوم الأحد، فإن الخاطفين أخذوا والد دياز إلى منطقة جبلية في كولومبيا، حيث أرسلت قوات من الجيش إلى هناك. headtopics.com

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