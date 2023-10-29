تعرف إلى كواليس نزال الرياض وردود الأفعال بعد فوز فيوري المثير للجدل

قدم بطل الفنون القتالية المختلطة السابق الفرنسي - الكاميروني فرانسيس نغانوو أداء قوياً أمام بطل الوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري في نزال العاصمة السعودية الرياضي الذي أقيم مساء السبت، لكن قررت لجنة التحكيم فوز فيوري ما نجم عنه صفير المشجعين في صالة بوليفارد التي استضافت الحدث.

وانبرى المشجعون للتعبير عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «سرقة في وضح النهار»، و«أولكسندر أوزيك سيحطم فيوري تماماً إن لاكم فيوري بنفس الطريقة أمامه»، و«أنا أحب فيوري لكنه لم يفز أبداً بالنزال».

وعن سقوطه أرضاً في الجولة الثالثة من النزال قال فيوري: «ضربني على مؤخرة رأسي، لم أتعرض لأذى ونهضت على قدمي وأكملت النزال». وعلق الملاكم السابق مايك تايسون، الذي درب نغانوو، على نتيجة النزال المتقاربة جداً وأجاب بعد سؤال المراسل: «هل ظننت أن نغانوو فاز؟» قائلاً: «نعم، أنت محق»، ثم عند سؤاله إن كان نغانوو تعرض للسرقة أجاب: «لا، لم تكن سرقة لكن الجميع يعرف النتيجة كم كانت متقاربة». headtopics.com

وعلا الوجوم وجه رونالدو، سفير موسم الرياض، عند جلوسه في مكانه. وعلق ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق وزميل رونالدو على جاذبية صاحب الكرات الذهبية الخمس وقال: «كنت أعيش الحلم فقد كبرت وأنا أشاهد نزالات مايك تايسون وكان حاضراً إلى جانب فلويد مايوذر ولاري هولمز والكثير الكثير من الشخصيات الرياضية لكن رغم الأسماء الكبيرة وقف الجميع على أطراف أصابعهم لحظة دخول رونالدو المكان، هذا الفتى عجيب».

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