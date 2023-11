تعرف إلى المطلوب من السعودية في مونديال 2034

4..الحدّ الأدنى للملاعب المقترحة الموجودة راهناً (قائم حالياً، قيد الانشاء، يتطلب التجديد أو إعادة البناء مع الحفاظ على العناصر الهيكلية الرئيسية) 40 ألف متفرّج سعة ملاعب دور المجموعات (باستثناء المباراة الافتتاحية)، دور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.105*68 متراً طول وعرض الملعب.2 مقرّان على الأقل لمعسكرات تدريب الحكام (مقترنة بفندق).

منظمة التعاون الإسلامي: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034

