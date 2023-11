تعاون بين «الاقتصاد» والجمعية الدولية للامتثال لتنفيذ برامج تدريبية حول آليات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين ومسؤولين عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات...

أعرب بيكا دير عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عملي فعال، حيث إن كل أنشطة البرنامج التدريبي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الجمعية، وفريق عمل الوزارة، وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية متخصصة من الجمعية.

WAMNEWS: وزارة الاقتصاد والجمعية الدولية للامتثال توقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريبأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال 'ICA'، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

