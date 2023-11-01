تعاون بين مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين في برامج التطوير والتدريب

وتعكس الاتفاقية رغبة كل من جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، على العمل معاً والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين، والاستفادة من قدرات وإمكانيات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم...
من جهته أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، على إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، مضيفاً إن هذه الاتفاقية مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز، وبما لديه من محكمين دوليين ملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة...
وبدوره أثنى الدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة، لافتاً إلى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بكل الجامعات، وأعلن عن تطلعات الجامعة قريباً لموافقة الاعتماد الأكاديمي لإطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في التحكيم.
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