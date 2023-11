تعاون بين مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم وجامعة أم القيوين في برامج التطوير والتدريب

وتعكس الاتفاقية رغبة كل من جامعة أم القيوين ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، على العمل معاً والسعي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في مجالات التأهيل العلمي ونشر الثقافة القانونية من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات التي تستهدف طلبة الجامعة ورواد الأعمال في إمارة أم القيوين، والاستفادة من قدرات وإمكانيات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، في التدريب العملي لطلبة كليات القانون وإدارة الأعمال، والتنسيق فيما بينهما لتنظيم الندوات والفعاليات والبرامج حول الوساطة والتحكيم...

من جهته أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، على إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، مضيفاً إن هذه الاتفاقية مع جامعة أم القيوين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الكوادر القانونية بالمركز، وبما لديه من محكمين دوليين ملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة، موجهاً هذه الكفاءات والخبرات لتنمية مهارات طلبة الكليات ذات الاختصاص بالجامعة، والترويج للتحكيم والوسائل البديلة...

وبدوره أثنى الدكتور جلال عبدالله حاتم مدير الجامعة، على دور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم كوجهة لتسوية المنازعات التجارية، ودعم مسيرة التحكيم التجاري في الإمارة بل وكل إمارات الدولة، لافتاً إلى أهمية إدراج مادة التحكيم التجاري كمساق ضمن خطة برنامج البكالوريوس في كليات القانون بكل الجامعات، وأعلن عن تطلعات الجامعة قريباً لموافقة الاعتماد الأكاديمي لإطلاق الجامعة لبرنامج الماجستير في التحكيم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تفاهم بين «رأس الخيمة للتحكيم» وجامعة أم القيوينوقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين لنشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: ' رأس الخيمة للوساطة والتحكيم' وجامعة أم القيوين يوقعان مذكرة تفاهمرأس الخيمة في 31 أكتوبر / وام / وقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمس مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين، بهدف تعزيز التعاون والتعريف بدوره في مجال التحكيم ، فضلاً عن نشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي يلجأ فيها المتخاصمون إلى جهة محايدة تمتاز فيها بالسرعة والسرية.

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: 'الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة' تختتم دبلوم ”إدارة المشاريع الخيرية“رأس الخيمة في 31 أكتوبر / وام / اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة دبلوم 'إدارة المشاريع الخيرية' بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة عجمان وذلك بمشاركة 30 متدربا.

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمةأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «العربية» تضيف رحلات جديدة بين رأس الخيمة وكوزيكود الهنديةأعلنت «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات جديدة بين رأس الخيمة ومدينة كوزيكود (كاليكات) في ولاية كيرلا بالهند...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمةرأس الخيمة في الأول من نوفمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانونا بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة. ونص القانون رقم (13) لسنة 2023 على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بترخيص وتشريع منظومة النقل البحري في الإمارة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕