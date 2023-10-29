تعاون «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» وجامعة القاهرة

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية مع جامعة القاهرة، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال رقمنة التعليم، بالإضافة إلى تعميق التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، لجامعة القاهرة أخيراً وكان في استقباله الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية المشتركة، والتي من ضمنها الرؤية التي طرحها الدكتور خليفة الظاهري حول عقد مؤتمر مشترك لطلاب الدراسات العلیا يتناول الدراسات البینیة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعتين.

وقال الدكتور خلیفة الظاھري، إن التعاون مع جامعة القاھرة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفیة، ودعم القضایا والأفكار المشتركة یأتي في ضوء مفاھیم التنوع والتعددیة، والوسطیة والاعتدال، وقبول الآخر، واحترام الھویة، والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة، مشيراً إلى أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لديها علاقات وثيقة مع المؤسسات الأكاديمية في المحيطين الإقليمي والدولي، وتسعى دائماً لتطوير تعاونها مع هذه المؤسسات تحقيقاً لرؤيتها في خدمة العلوم الإنسانية بصورة... headtopics.com

واستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت خلال اللقاء مشروع جامعة القاھرة لتطویر العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحقیق التنمیة المجتمعیة الشاملة؛ كإحدى المبادرات لإيجاد الحلول العلمیة للمشكلات المجتمعیة والعالمیة، وسد الفجوة المعرفیة والتي تتضمن تشجیع البحوث المبتكرة في جمیع التخصصات العلمیة والتطبیقیة والإنسانية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون مع جامعة القاهرةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية مع جامعة القاهرة، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهوريةبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجاربعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمانبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة ونائباه وسلطان والحكام يعزّون ملك البحرينبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕