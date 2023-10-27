تعاون بين «ماغناتي» و«Alipay+» لدعم مستخدمي المحافظ الرقمية

تعاونت شركة «ماغناتي» المتخصصة في قطاع حلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع «Alipay+»، مزود حلول التسويق والمدفوعات الرقمية العالمية، للعمل معاً على مواصلة تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. وسيسهم هذا التعاون في توفير تعزيز سلاسة وأمان تجربة الدفع للتجار والأعداد الكبيرة من المستهلكين الذين يستخدمون خدمات شركاء محفظة «Alipay+».

وفي ضوء الازدياد الكبير في عدد المقيمين وزوار الإمارات من كل أنحاء العالم، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة الدفع الرقمي لكل المعنيين؛ حيث ستوظف ماغناتي أحدث تقنيات المدفوعات لتوفير تجربة مريحة ومتكاملة لأكثر من 1.4 مليار مستخدم. وسيتم تحقيق هذه الخطوة من خلال قنوات قبول الدفع بشركة ماغناتي لمدفوعات مستخدمي «Alipay» ضمن واجهة تطبيقات شاملة وموحدة.

وستسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراء المدفوعات للمستهلكين في بر الصين الرئيسي وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلند وسنغافورة وإيطالية وشراء المنتجات والخدمات من تجار شبكة ماغناتي باستخدام المحافظ الرقمية المفضلة لديهم. headtopics.com

وتعمل «ماغناتي» من خلال هذا التعاون على توسيع خدماتها لإثراء المزايا المتاحة لمستخدمي حلول الدفع الرقمي، مما يوفر لهم الوصول إلى نقاط البيع على امتداد شبكتها التجارية، مع إضافة المزيد من المحافظ الإلكترونية.

وتعمل هذه المبادرة على تبسيط تجربة التسوق للمستهلكين من خلال إلغاء الحاجة إلى حمل النقود أو إدارة صرف العملات غير الضرورية عند الدفع مقابل المنتجات والخدمات لدى تجار «ماغناتي». وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بخصومات وعروض ترويجية حصرية من قبل التجار من خلال «Alipay+»، مما يعزز تجربة التسوق على كل المستويات. headtopics.com

ومن المتوقع أن يساهم تضمن حلول «Alipay+» في تعزيز مبيعات التجار بشكل كبير، حيث يفضل عدد كبير من المستهلكين الآسيويين الشركات التي تقبل طرق الدفع المفضلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تجنب التعقيدات المتعلقة بحمل المبالغ النقدية وتحويل العملات، يمكن للتجار تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الأعمال.

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