تعاون بين جامعتي «العلوم الإنسانية» والقاهرة

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية مع جامعة القاهرة، وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، والذي يتضمن تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإقامة الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال رقمنة التعليم، إضافة إلى تعميق التعاون العلمي والبحثي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، إلى جامعة القاهرة، مؤخراً، وكان في استقباله الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا العلمية والأكاديمية المشتركة، والتي من ضمنها الرؤية التي طرحها الدكتور خليفة الظاهري حول عقد مؤتمر مشترك لطلاب الدراسات العلیا، يتناول الدراسات البینیة في العلوم الإنسانية والاجتماعیة، وتبادل الخبرات بین طلاب الجامعتين. headtopics.com

وقال الدكتور خلیفة الظاهري: إن التعاون مع جامعة القاهرة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعیة والفلسفیة، ودعم القضایا والأفكار المشتركة، یأتي في ضوء مفاهیم التنوع والتعددیة والوسطیة والاعتدال وقبول الآخر، واحترام الھویة والتسامح والسلام، والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

وأشار إلى أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لديها علاقات وثقية مع المؤسسات الأكاديمية في المحيطين الإقليمي والدولي.

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