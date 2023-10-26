تعاون بين «اتصالات من &e» و«نت كراكر»

أعلنت شركتا «اتصالات من &e» و«Netcracker Technology» (نت كراكر تكنولوجي) عن شراكة استراتيجية متعددة السنوات ضمن مشروع تحوُّل نظم دعم الأعمال واسع النطاق، لتطوير الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

تشمل الشراكة حلولاً جديدة في مشروع متكامل يشمل عدداً من المنتجات والمهام، بما في ذلك إدارة الطلبات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة دليل المنتجات، والخدمة الذاتية، والقنوات الرقمية، وإنجاز الخدمات، والتحليلات وإعداد التقارير، وإدارة الشركاء.

ومن المقرر أن يعود هذا المشروع واسع النطاق بالنفع بشكل مباشر على جميع عملاء «اتصالات من &e»، بما فيهم قطاع الأعمال (B2B)، وقطاع المستهلكين (B2C)، ويتضمن ذلك تسريع إطلاق الخدمات إلى الأسواق وتحسين جودتها، وتطوير التجارب للعملاء عبر منصات مدعمة بالذكاء الاصطناعي. headtopics.com

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e»: تعد شراكتنا مع «نت كراكر» خطوة مهمة في دعم رحلة التحول الرقمي وتعزيز قدراتنا الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة تفوق تطلعات العملاء. نحن نثق في أن الشراكة الاستراتيجية مع «نت كراكر» سوف تساعد على تقديم المزيد لعملائنا من خلال النتائج الملموسة اليوم، وإبقاء «اتصالات من &e» على المسار طويل الأجل لتصبح مزود خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل.

ويساعد هذا التعاون مع «نت كراكر» شركة «اتصالات من &e» على تبني أفضل نهج متكامل، وبناء مجموعة جديدة من حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، التي ستسمح لها بالتركيز على العملاء وإدارة القنوات وابتكار المنتجات. headtopics.com

من ناحيته، قال سيلفين سينيور، الرئيس في شركة «نت كراكر»: يشرفنا للغاية اختيار «اتصالات من &e» لشركة «نت كراكر» لتؤدي دوراً رئيساً في مشروع التحول المهم واسع النطاق، والقائم على الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فوائد كبيرة لعملائنا وأعمالهم بأكملها. وأضاف سيلفين: لقد سعدنا بالشراكة الوثيقة مع «اتصالات من &e».

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