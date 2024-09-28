تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل، ويُصبح مهددًا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي

أصبح فريق مانشستر سيتي مهددا بفقدان صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادل ه مع مضيفه نيوكاسل 1 /1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة السادسة من المسابقة.وفي الشوط الثاني، سجل نيوكاسل هدف ال تعادل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.ويلتقي ليفربول مع مضيفه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، فيما يلعب أستون فيلا مع إبسويتش تاون غدا الأحد، كما يلتقي أرسنال مع ليستر سيتي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين لكنهما فشلا في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب. بعد الهدف، بادل فريق نيوكاسل الهجمات لمانشستر سيتي لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب. ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، وهو ما أدى لتراجع فريق نيوكاسل لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 73 أهدر فيل فودين فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي عندما هيأ هالاند الكرة إلى فودين داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بوب على مرتين.

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي تعادل صدارة

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