تعادل بطعم الخسارة لشباب الأهلي مع النصر.. و'السعادة' تعاود الوحدة

فقد شباب الأهلي نقطتين كانتا في المتناول، وتعادل مع ضيفه النصر، 3/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم افتتاح المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وتقدم شباب الأهلي بالهدف الأول الذي جاء عن طريق، رينان، "15"، ثم تعادل للنصر، مانولو جابياديني، "23"، ولكن كارتابيا، نجح في أن يُعيد التقدم من جديد لـ"الفرسان" "41"، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.
وفي الحصة الثانية، تمكن يحي الغساني أن يوسع الفارق لمصلحة شباب الأهلي بتسجيل الهدف الثالث، "50"، ولكن النصر نجح في الاستفادة من حالة النقص العددي التي حلت بأصحاب الأرض بعد طرد حكم الساحة عمر آل علي، للاعب شباب الأهلي لوكا ميليفوجيفيتش، ليُسجل هدفين تباعا عن طريق، كيفين أجوديلو "60"، وعادل تاعرابت "66". وأكمل شباب الأهلي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ثان ناله سالمين خميس.
وفي مباراة ثانية، استعاد الوحدة نعمة الانتصارات، وحقق فوزا صعبا على ضيفه كلباء بنتيجة 2-1، اذ تقدم خريبين لأصحاب الأرض، «46»، قبل أن يتعادل مهدي قائدي للضيوف «69»، ثم عزز جوانكا تقدم الوحدة بإضافة الثاني من ضربة جزاء «87». headtopics.com
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