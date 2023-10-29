تظاهرات في أوروبا وأمريكا رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة

والدار البيضاء وبيروت، وغيرها من العواصم خروج مئات الآلاف، بينما أشار أكبر مسؤول في الشرطة البريطانية اليوم الأحد، إلى أنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وخرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد دعماً للشعب الفلسطيني تحت شعار «لا للهمجية. لا للحرب. أوقفوا إطلاق النار». كما تظاهر أكثر من 5 آلاف شخص في أثينا، أمس الأحد، وفق الشرطة، للمطالبة بوضع حد لـ«مجزرة» يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء «أثينا نيوز» أن المتظاهرين أطلقوا عبر مكبرات الصوت هتافات من بينها «نحن نناضل من أجل أن ينعم الناس بالسلام»، وهتف آخرون «أوقفوا المجزرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة». وفي الولايات المتحدة، شهدت العاصمة واشنطن تظاهرة احتجاج على الحرب الإسرائيلية، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين. وانتقد المتظاهرون موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعمها لإسرائيل خلال الحرب على غزة. كما خرجت في كالفورنيا تظاهرة حاشدة تضامناً مع أهالي غزة headtopics.com

وفي كندا، خرجت تظاهرة في مدينتي فانكوفر وتورونتو تضامناً مع الفلسطينيين، ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب بإنهاء القتل الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وطالبوا بإيقاف ما وصفوها بالمذابح والإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. وبثت منصات رقمية مقاطع فيديو وثقت مشاركة المئات في تظاهرة بمدينة تورونتو الكندية، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي العنيف.

من جهة أخرى، أشار أكبر مسؤول في الشرطة البريطانية، أمس الأحد، إلى أنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن. وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون بلا هوادة أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

إسرائيل تهاجم غزة برياً و«تعزلها» عن العالمواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، في اليوم الحادي والعشرين، للحرب على غزة، شنّ غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، موقعاً المزيد من المجازر ومئات اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: الضربات الإسرائيلية تغير ملامح غزة وتدمر مئات المبانيأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية «دمرت كلياً» مئات المباني في غزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة فوراًقال الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد، إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور... اقرأ أكثر ⮕

عائلات رهائن تضغط على الحكومة الإسرائيلية مع توسيع نطاق الحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النارتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

الخارجية المصرية: «العراقيل الإسرائيلية» تعوق دخول المساعدات إلى غزةقالت مصر، السبت، إن «العراقيل الإسرائيلية» تعوق إيصال المساعدات إلى قطاع غزة... اقرأ أكثر ⮕