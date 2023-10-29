تظاهرات في لندن وباريس ونيويورك دعماً للفلسطينيين

تظاهر الآلاف السبت في لندن وباريس ونيويورك تأييداً للفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وتم حشد أكثر من ألف شرطي لتأمين التظاهرة التي نظمت، بينما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس.ولوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية، كما حملوا لافتات كُتب عليها «فلسطين حرة» و«غزة، أوقفوا المذبحة»، بينما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية.

وقالت المدرّسة نوري بات (38 عاماً) «أشعر بالاشمئزاز، فهذا غير منطقي، لا أعرف كيف سأشرح ذلك لابني البالغ عامين عندما يكبر، أريد السلام، والسلام الدائم للجميع. ويرفض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في الوقت الحالي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، ويدعمان هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن بين المتظاهرين نواب توشحوا كوفيات وأعلام فلسطين، بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر. وأيدت محكمة إدارية السبت الحظر الأمني المفروض على التظاهرة، مشيرة إلى التهديد الجسيم المتمثل في الإخلال بالنظام العام وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالأحداث في قطاع غزة مع تزايد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا». headtopics.com

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