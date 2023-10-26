تطورات اليوم العشرين من الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ودباباته دخلت لفترة وجيزة شمال قطاع غزة مساء الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء مع اقتراب توغل بري أوسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة.
فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى في معالجة الحرب بين إسرائيل وحماس، ورفض القرارات المتنافسة الصادرة عن الولايات المتحدة وروسيا. أدى القتال إلى مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا في هجوم حماس الأولي.
وأضافت "نحتاج الوقود لسيارات الأمم المتحدة، نحتاج الوقود لتتمكن الشاحنات من التحرك ونقل الإمدادات الشحيحة التي تدخل. نحتاج إليه أيضا لمحطات ضخ المياه."لم تقدم توما توقيتا معينا لنفاد الوقود من الاونروا.انتقد وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لقولها إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، قائلا إنها تمنح بهذا إذنا مفتوحا "للفاشية الإسرائيلية" لقتل الشعب الفلسطيني. headtopics.com
ونقل أيضا عن أردوغان قوله لفرنسيس خلال محادثتهما الهاتفية إنه يجب على الجميع دعم الجهود الرامية إلى تقديم "مساعدات مستمرة للمدنيين الأبرياء" في غزة. ونشر البيان الصادر عن مديرية الاتصالات الرئاسية التركية على موقع إكس، تويتر سابقا.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا "عبر في الاتصال عن ألمه لما يحدث، وذكر بموقف الكرسي الرسولي متمنيا التوصل إلى حل للدولتين ووضع نظام خاص لمدينة القدس".قال الجيش الإسرائيلي إن قوات ودبابات إسرائيلية شنت غارة برية قصيرة على شمال غزة ليل الخميس، وضربت عدة أهداف للنشطاء من أجل "تحضير ساحة المعركة" قبل غزو بري متوقع على نطاق واسع بعد أكثر من أسبوعين من الغارات الجوية المدمرة. headtopics.com